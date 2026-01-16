Älykellodatan mukaan suomalaiset treenaavat keskimäärin viikossa noin kuusi tuntia. Ruotsalaisiin ja muuhun maailmaan verrattuna harjoittelu on monipuolisempaa.
Ihmiset mittaavat kuntoiluaan, untaan ja palautumistaan tätä nykyä varsin hanakasti erilaisilla älykelloilla. Polarin älykelloista saadun datan mukaan suomalaisille tulee treeniä noin kuusi tuntia viikossa globaalin keskiarvon ollessa noin viisi tuntia.
Suunto-merkkisten älykellojen datan mukaan suomalaiset liikkuvat niin ikään hyvin ja monipuolisesti.
– On mielenkiintoista, että ihmiset harrastavat montaa lajia. Yksi jo useamman vuoden trendannut laji on polkujuoksu. Siitä voi tulkita, että suomalaiset tykkäävät liikkua luonnossa enemmän kuin asvaltilla, Suunnon tuotepäällikkö Markus Kemetter kertoo Huomenta Suomessa.
Katso videolta, miten älykellon kuntoilulukemiin tulisi suhtautua. Juttu jatkuu videon alla.
1:32Älykelloa voi käyttää apuna, mutta sen antamasta tiedosta ei kannata sressata.