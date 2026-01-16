Liiketoiminta ja kehitys

– On mielenkiintoista, että ihmiset harrastavat montaa lajia. Yksi jo useamman vuoden trendannut laji on polkujuoksu. Siitä voi tulkita, että suomalaiset tykkäävät liikkua luonnossa enemmän kuin asvaltilla, Suunnon tuotepäällikkö Markus Kemetter kertoo Huomenta Suomessa.

Suunto-merkkisten älykellojen datan mukaan suomalaiset liikkuvat niin ikään hyvin ja monipuolisesti.

Ihmiset mittaavat kuntoiluaan, untaan ja palautumistaan tätä nykyä varsin hanakasti erilaisilla älykelloilla. Polarin älykelloista saadun datan mukaan suomalaisille tulee treeniä noin kuusi tuntia viikossa globaalin keskiarvon ollessa noin viisi tuntia.

Älykellodatan mukaan suomalaiset treenaavat keskimäärin viikossa noin kuusi tuntia. Ruotsalaisiin ja muuhun maailmaan verrattuna harjoittelu on monipuolisempaa.

Katso video: Suomalaiset ovat palautumisen mestareita – näin se näkyy nukkumisessa. Haastattelussa Suunnon tuotepäällikkö Markus Kemetter ja Polarin kumppanuusjohtaja Ville Uronen.

Älykellodata paljastaa: Suomalaiset liikkuvat maailman keskiarvoa enemmän – suosituin laji on hyvin tavallinen

– Keskimittainen kävelymatka meillä on neljä kilometriä. Meillä top 3 -lajeja ovat kävely, kuntosali ja juoksu. Top 10:ssä on sekä perinteinen hiihto että vapaa hiihto, vaikka ne ovat kausilajeja. Myös nuoriso liikkuu monipuolisesti: siellä on hiihtoa, jääkiekkoa ja pesäpalloa, Polarin kumppanuusjohtaja Ville Uronen selventää.