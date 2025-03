Älykellon tarkkuus voikin olla vain 67 prosentin luokkaa?

Parhaiten aktiivisuusmittarit arvioivat sykettä. Täysin tarkkoja arvioita ne eivät kuitenkaan antaneet.

Terveyssivuston analyysin mukaan aktiivisuusmittareihin ei aina voi luottaa. Wellnesspulse perkasi selvityksessään 45 tutkimusta, joissa oli käytetty puettavia aktiivisuusmittareita.

Keskimääräinen tarkkuus noin 67 prosenttia

Meta-analyysissa keskityttiin kolmeen mittaustulokseen: Energiankäyttöön tai poltettuihin kaloreihin, sydämen sykkeeseen sekä askelten mittaukseen. Suurin osa aktiivisuusmittareista mittaa näitä ominaisuuksia.

Eniten dataa oli saatavilla Fitbitistä, Applesta, Garminista, Polarista sekä TomTomista. Tutkimukseen eniten tietoa saatiin Fitbitistä, toiseksi eniten Applesta.

Parhaiten aktiivisuusmittarit arvioivat sykettä: Sen mittaustarkkuus oli noin 76 prosenttia. Askelmääriä ne arvioivat oikein vain noin 68-prosenttisesti, ja energiankulutusta vain noin 56-prosenttisesti.

Tarkin mittari oli Apple Watch -älykello, joka mittasi sykkeen noin 86-prosenttisesti oikein, ja energiankulutuksen noin 71-prosenttisesti oikein. Garmin mittasi askelia tarkimmin, siis noin 82-prosenttisen tarkasti.

Keskimääräinen tarkkuus kaikille tutkituille mittareille laitteissa oli noin 67 prosenttia.

Moni treenaa ja nukkuu älykellonsa ohjeiden mukaan, mutta kannattaako se? Lääkäri kertoo, voiko laitteiden dataan luottaa. Juttu jatkuu videon alla.

1:40 Laitteiden etu on, että mittaaminen on jatkuvaa. Huonoja puoliakin on.

Wellnesspulsen mukaan ei ole ihme, että esimerkiksi energiankulutuksen arviot heittelevät, sillä poltettujen kaloreiden määritteleminen on "monimutkainen prosessi, joka ei ota huomioon vain fyysistä aktiivisuutta, vaan myös perustoiminnot, kuten nukkumisen ja hengittämisen".

– Analyysimme perustella osa puettavista aktiivisuuslaitteista voi olla erittäin tarkkoja tiettyjen mittareiden seuraamisessa arkisissa tilanteissa, mutta käyttäjien tulisi kuitenkin tulkita kaikki saamansa data varoen, analysoijat toteavat.

Analyysin kompastuskivenä olivat vaihtelevat osallistujamäärät erilaisissa tutkimuksissa, osallistujien vaihteleva sukupuolijakauma sekä terveystilat. Tutkimuksia oli toteutettu monilla eri tavoilla, eikä kaikista laitteista saatu yhtä paljoa tietoa.

Lähde: Wellnesspulse