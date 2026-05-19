Pienten lasten huostaanotot ovat nousussa.
Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin kymmenellä prosentilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle kolmevuotiasta.
Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia.
Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka seitsemännestä 16–17-vuotiaasta
Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta.
2:14MTV tapasi laitoskierteeseen joutuneen nuoren, joka kertoo, mitä lastensuojelulle pitäisi tehdä