Sijoitetun lapsen äiti: Nämä ovat lastensuojelun 7 sudenkuoppaa

– Monella tuntuu olevan käsitys, että lastensuojelu vain ottaa lapsia huostaan täysin ilman syytä. Tämähän ei tietenkään voi pitää paikkaansa. Vääriä käsityksiä on paljon. Ja myös systeemissä on paljon sudenkuoppia, Kokko toteaa.

Vanhemmat kertovat, millaista on olla vanhempi, jonka oma lapsi mielletään väkivaltaiseksi häiriköksi

Moni pelkää hakea apua

Kokko on huolissaan siitä, että monet jättävät hakematta apua, vaikka olisivat sen tarpeessa.

– Lastensuojelu aiheuttaa ihmisissä pelkoa moni tavoin. Jos olet lasun (lastensuojelun) asiakas, sinulla on tietynlainen leima otsassasi: huono vanhempi.

Tämä paikka on monen psyykkisesti sairaan viimeinen toivo – MTV alaikäisten osastolla Niuvanniemessä

Mitä sudenkuopat ovat?

Aikaa on liian vähän tutustua perheeseen, jolloin perheet ovat vain toisten tekemiä korjauksia papereissa.

Aikaa on liian vähän, jotta voisi paneutua oikeasti perheen tarpeisiin.

Tietämys on riittämätöntä nepsy -lapsista ja nepsy-vanhemmista.

Miksi perheiden tarpeita ei huomioida?

Kokko on huomannut lastensuojelua piinaavaan kiireen ja se heijastuu moniin asioihin.

– Yksi syy on valtava kiire ja työntekijöiden vaihtuvuus. Ei ehditä tutustua perheeseen oikeasti ja perehtyä siihen, missä ongelmakohdat ovat.

– Lehdissä on paljon kirjoitettu lastensuojelun kriisistä ja se on monin paikoin todella paha. Joudutaan käyttämään "vuokratyövoimaa". Miten vuokraihmiset voivat tuntea perheen, Kokko kysyy.

MTV tapasi laitoskierteeseen joutuneen nuoren, joka kertoo, mitä lastensuojelulle pitäisi tehdä. Haastattelu on tehty kesäkuussa 2022.

"Sijoitusta käytetään usein hoitokeinona"

Kokon mukaan lastensuojelun arjessa on nähtävillä valta-asetelma.

– Jos jokin on työntekijän mielestä oikea tapa toimia, mutta asiakas ei ole samaa mieltä, on hänet helppo leimata hankalaksi. Joskus voidaan myös pelotella, että jos jotakin avohuollon tukitoimia ei oteta vastaan, voi edessä olla lapsen sijoitus.

– Sijoitusta käytetään usein myös "hoitokeinona", jos lapsella on vaikka mielenterveys- tai päihdeongelmia. Ja tämä on iso kehityksen paikka.

Jälleenyhdistäminen on epätodennäköistä

Kokemusasiantuntijuus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Kokon lapsi on sijoitettuna sijaisperheeseen.

– Meidän kohdalla perheen jälleenyhdistäminen on epätodennäköistä, koska lapsi on ollut sijoitettuna samaan perheeseen jo alle vuoden ikäisenä. Hän on niin sanottuna kiinnittynyt sinne.