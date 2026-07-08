Alastonkuvilla kiristäminen eli sextortion-ilmiö yleistyy, mikä huolestuttaa poliisia.
Kiristyksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Rikosuhripäivystyksessä näkyy nuoriin kohdistuvana kiristysmuotona intiimikuvilla kiristäminen, jossa vaaditaan rahaa tai lisää kuvia.
Aihetta käsiteltiin Huomenta Suomessa, kun vieraana olivat Kiristäjät ja uhrit – Rikostarinoita Suomesta -kirjan (Tammi 2026) kirjan kirjoittanut kirjailija ja rikosylikonstaapeli Niko Rantsi sekä Rikosuhripäivystyksen palvelutoimintojen kehittämispäällikkö Maatu Arkio-Lampinen.
Rantsin mukaan sextortion-ilmiö eli alastonkuvilla kiristäminen on yleistymään päin.
– Se on todella huolestuttava ilmiö.
Rantsi kertoo, että rikosilmoitusmäärä on noussut kahden viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Maailmalla se on vielä yleisempää.
Rantsin mukaan häpeä on merkittävä vaikutin siihen, että nuoret eivät tee asiasta ilmoituksia.
– Tiedetään ehkä vain jäävuoren huippu.
– Nuori häpeää sitä, että on langennut tämmöiseen kuvien lähettämiseen ja sitten se onkin keikahtanut kiristykseksi.
Uhrina usein teini-ikäinen poika
Rantsin näkemyksen mukaan sextortionin painopiste on pikemminkin pojissa kuin tytöissä.
– Molemmat ovat uhreja, mutta pääosa uhreista on 15–17-vuotiaita poikia.
Rantsin mukaan tuolloin ollaan iässä, jossa seksuaalinen tunne nousee ja ollaan kehittymässä aikuisiksi. Nuori miehen alku on potentiaalinen kohde.
– Heti kun kuvia on lähetetty, se käännetään kiristämiseksi eli vaaditaan rahaa.