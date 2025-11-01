Rap-yhtye Mouhouksen vierailu Huomenta Suomessa sisälsi naurua ja kuittailua.
Jyväskyläläinen räppikolmikko Mouhous keksi itselleen alter egon, joka näkyy myös yhtyeen uutuusalbumin nimessä: Ladabois.
Miki Hankomäen alias Monakon mukaan yhtyeelle kasvoi paineita, joten Mouhous piti siirtää hetkeksi sivuun hauskanpidon löytämiseksi uudelleen.
– Kuten Cheek aikoinaan sanoi, että piti tappaa Cheek, jotta voi olla Jare Tiihonen, Hankomäki sanoi Huomenta Suomen haastattelussa.
Kommentti sai juontaja Aki Linnanahteen tarttumaan viittaukseen suomalaisen räpin suurnimeen.
– Eli vertasitko juuri Mouhousta Cheekiin? Linnanahde kysyi.
– No, me ollaan parempia, mutta joo, Hankomäki vastasi olkiaan kohautellen.
Heitto sai vieressä istuvan Veikko Heikkilän alias Valentinin naurahtamaan ääneen. Myös vastapäätä istuneen alias Van Hegenin nauru kuului lähetyksessä.