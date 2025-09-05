Kolme kokelasta lähti jo alkumetreillä lätkimään Erikoisjoukoista: "Luulin olevani joku Rambo"

Kolme Erikoisjoukot-kokelasta luovutti jo harjoittelun alkuvaiheessa.

Nelosella torstaina 4. syyskuuta alkanut Erikoisjoukot-tuotantokausi sai dramaattisen alun, kun kolme kokelasta luovutti jo leirin alkumetreillä. Kotimatkalle ensimetreillä lähtivät muusikko Archie Cruz eli Arttu Kuosmanen, podcast-juontaja Aleksi Rantamaa ja ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen.

Cruz sanoo jaksossa kameroille, että hänen suuntansa on ollut pitkään väärä, ja sen vuoksi ihmiset tuntevat hänet tällä hetkellä useista kohuista. Rokkari toteaa, että asia on nyt korjattava.

– Haluan todellakin todistaa koko vitun maalle, että heillä on ihan väärä kuva minusta. Olen paljon enemmän kuin monet luulevat. Luovuttaa ei pidä todellakaan, hän toteaa.

Rantamaa puolestaan kertoo jaksossa, että on Erikoisjoukkoja kotisohvalta käsin katsellessaan ajatellut, että suoriutuisi ohjelmassa nähdyistä tehtävistä.

– Ainakin egoni sanoo, että kyllä minä tuohon pystyisin. Jos ajatus on lähteä luovuttamaan, niin kannattaako sitten lähteä ollenkaan? hän pohtii kameralle.

– Sitten kun pääsen erikoisjoukkokurssin loppuun saakka, niin frendini ja varsinkaan kihlattuni ei tule kuulemaan loppua siitä! Aion tämän leirin jälkeen kutsua itseäni erikoisjoukkojen operaattoriksi, Rantamaa jatkaa ja repeää nauruun.

Jaksossa nähtävässä haastattelussa Pöyhönen sanoo häneltä löytyvän päättäväisyyttä, mutta toteaa, että on iän myötä saattanut "pehmentyä".

– En ole ihan samassa kunnossa kuin joskus silloin, kun olin pelkkää rautaa. Mutta halusin haastaa itseäni henkisesti ja fyysisesti, Pöyhönen sanoo kameralle.

Leirin alkajaisiksi kokelaat käsketään kahteen jonoon ja heidät laitetaan juoksemaan esterataa uudestaan ja uudestaan. Pöyhösen tahti alkaa hiipua jo ensimmäisellä kierroksella.

Esterata vie mehut myös Rantamaasta.

Seuraavaksi kokelaat saavat hiekkasäkit, joita heidän pitää kantaa mukanaan esteradalla. Pian sekä Pöyhönen että Cruz astelevat sivummalle. Kaksikolta kysytään, haluavatko he luovuttaa. He vastaavat myöntävästi.

– Oma keskittymiseni oli kivussa. On ikään ja kulunut kroppa, kovien urheiluvuosien hapettamat lonkat. Olen pettynyt siihen, etten pystynyt suoriutumaan, Pöyhönen sanoo kameralle.

– Kunto loppui yksinkertaisesti kesken. Luulin olevani tough motherfucker, joku Rambo, joka tulee tänne, mutta ehkä olen vain muusikonretku, Cruz sanoo.

Tovin kuluttua leirin keskeyttää myös Rantamaa.

– Ilman mitään selittelyitä, ei kestänyt kunto eikä kestänyt kantti. Kerkesin neljä kuukautta treenaamaan omasta mielestäni aika kovaa, ja sillä ei ollut mitään merkitystä. Kuvittelin itsestäni paljon, paljon enemmän. Siellä otettiin Rantamaan Aleksilta luulot pois, hän sanoo.

Cruz jakoi ensimmäisen Erikoisjoukot-jakson jälkeen Instagram-tililleen yhteiskuvan hänestä, Rantamaasta ja Pöyhösestä.

– Joo eipä siellä hirveen pitkälle tosiaan tällä kertaa menty, tällä jengillä lähettiin aikalailla samantien alkuvihellyksen jälkeen taksilla himaan. Mutta eipä siinä, tulipahan kokeiltua ja ensi kerralla paremmin! Erikoisjoukot ain’t no joke, sopii kokeilla. Kohti seuraavaa koitosta, Cruz kirjoittaa kuvan yhteydessä.

