Valitus toi osalle Vastaamon tietomurron uhreista suuremmat korvaukset.
Vakuutusoikeus on korottanut 11 Vastaamo-uhrin kärsimyskorvausta.
Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen.
Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille.
Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.
Asiasta valittaneet juristit totesivat HS:lle, että Valtiokonttorin pitäisi muuttaa korvauslinjaansa nyt tulleen päätösten perusteella koskien sekä tulevia että jo annettuja päätöksiä Vastaamon tapauksessa.
– Todellakin uskomme näin. Yksittäinen päätös koskee yksittäistä asiakasta, mutta siitä on vedettävissä yks plus yks yhteen, että tätä ryhmää tämä päätös kokonaisuudessaan koskee, juristi Paula Pajula totesi lehdelle.