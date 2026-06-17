Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle.
Vaimonsa murhasta elinkautiseen tuomittu Roope Bob Tikkanen ei saanut korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa tuomioonsa.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen 30.8.2024 ja Helsingin hovioikeus 5.12.2025. Tuomioiden mukaan Tikkanen oli lyönyt silloista puolisoaan aiheuttaen tälle kuolettavat vammat.
Teko tapahtui joulukuussa 2022.
Teko oli ollut tuomioiden mukaan erityisen raaka ja julma sekä kokonaisuutena arvostellen törkeä.
Alemmat oikeusasteet tuomitsivat vastaajan elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta.
Koska KKO hylkäsi valituslupahakemuksen, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.