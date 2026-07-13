Norjan miesten jalkapallomaajoukkueen kansanjuhlan alku viivästyy. MM-puolivälieriin yltäneet soutajat saavat kiekkoleijonien malliin hävittäjäsaattueen.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
NRK kertoo Norjan joukkueen yksityiskoneen lähteneen maanantaina hieman myöhässä Floridasta kohti Osloa. johtama vuonotähtien nippu siirtyy lentokentältä suoraan kuningas linnaan audienssia varten, mutta siis myöhemmin kuin oli alun perin suunniteltu.