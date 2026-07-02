Mies ja hänen yrityksensä määrättiin korvaamaan valtiolle 6,6 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut Venäjä-pakotteita kiertäneen suomalaisyrittäjän kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Oikeuden mukaan yrittäjä syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle toistasataa kuorma-autoa ja perävaunua sen jälkeen, kun niiden vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita. Oikeus määräsi yrittäjän ja hänen yrityksensä menettämään valtiolle yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.

Käräjäoikeus toteaa, että teko oli poikkeuksellinen niin laadultaan kuin laajuudeltaankin.

Syytetty kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi.