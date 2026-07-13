Saimaalla on menetetty jälleen yksi kuutti.
Saimaalta löytyi löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaannorppa Pitkällä Pihlajavedellä, Metsähallitus kertoi tänään.
Kuutti oli tänä keväänä syntynyt hyväkuntoinen uros, ja ruhon kunnon perusteella se oli joutunut katiskaan hiljattain.
Koko Pihlajavesi on kalastusrajoitusaluetta. Lisäksi pyydys oli laiton, sillä sen nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaannorpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä.
Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen.
Löydön teki sivullinen veneilijä. Pyydyksessä ei ollut kalastuslain mukaisia pyydysmerkkejä eikä omistajatietoja.
Kuollut kuutti on jo yhdeksäs tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaannorppa. Viimeisen kymmenen vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin kuusi pyydyskuolemaa.
1:48Nyt se on varmaa – saimaannorppa on täysin oma lajinsa