Marius Borg Høiby on yrittänyt päästä vapaaksi tutkintavankeudesta useita kertoja. Tällä kertaa hän tyytyi oikeuden päätökseen ja pysyy vangittuna.
Oslon käräjäoikeus katsoo, että Marius Borg Høiby on pidettävä tutkintavankeudessa 13. heinäkuuta asti. 29-vuotias Høiby on päättänyt olla valittamatta oikeuden päätöksestä. Asiasta uutisoi Aftenposten.
Norjan kruunuprinsessa Mette-Maritin poika Marius tuomittiin viime viikolla neljän vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa kahdesta raiskauksesta, pahoinpitelystä ja useista väkivaltatapauksista. Hän pitää itseään syyttömänä ja on valittanut tuomiosta.
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Kun 127-sivuinen tuomio oli luettu ääneen, Høiby pyysi vapauttamistaan tutkintavankeudesta. Oslon käräjäoikeus katsoi, että vankeuden jatkaminen seuraavien neljän viikon ajan on välttämätöntä. Høiby tuli kuitenkin nyt toisiin aatoksiin eikä valittanut pidätyspäätöksestä.
– Hän ei aio valittaa viimeisimmästä pidätyspäätöksestä, puolustaja Petar Sekulic kertoo Aftenpostenille.
Näin ollen hän pysyy vankilassa 13. heinäkuuta asti. Tuolloin syyttäjäviranomaisen on päätettävä, hakeeko se pidätysajan pidentämistä. Jos Høiby vastustaa tätä, käräjäoikeuden on arvioitava tutkintavankeutta uudelleen.
Käräjäoikeus katsoo, että on olemassa vaara, että Høiby ottaa yhteyttä niin kutsuttuun Frognerin naiseen, jos hänet vapautetaan. Hänelle on määrätty lähestymiskielto kyseistä naista kohtaan.