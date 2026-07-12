Useita ihmisiä on saanut surmansa tulipalossa Bangkokissa.
Ainakin 27 ihmistä on kuollut tulipalossa pubissa Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa sunnuntai-iltana Suomen aikaa, kertoo Associated Press -uutistoimisto viranomaistietoihin viitaten.
Lisäksi 63 ihmistä on loukkaantunut.
Pelastajien mukaan hälytys tulipalosta tuli paikallista aikaa puoliltaöin.
Yksityiskohdat ovat toistaiseksi epäselviä, mutta Sky Newsin mukaan tapahtumapaikka sijaitsee suuresta viikonlopputoristaan tunnetulla Chatuchakin alueella.
Paikallisessa mediassa kerrotaan, että kyseessä on suosittuna ajanviettopaikkana tunnettu Rong Beer Na Lat Phrao -ravintola.
Paikalta kuvatun materiaalin perusteella valtavat liekit löivät ulos pubin etuovesta samalla, kun ihmiset yrittivät paeta.
Thaimaan pääministerin Anutin Charnvirakulin mukaan useita ihmisiä on viety myös sairaalahoitoon. Palon syttymissyytä tutkitaan.
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