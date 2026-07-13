Ranska kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun liittyen laajaan kyberkampanjaan.
Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita.
Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan.
Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita yhdeksää henkilöä ja neljää tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta.
Barrot'n mukaan kampanja on meneillään kymmenkunnassa Euroopan maassa.