Marius Borg Høiby pidetään tutkintavankeudessa jalka-seurantalaitteen kanssa Skaugumissa.

Oslon käräjäoikeus on päättänyt, että Marius Borg Høibyn tutkintavankeutta jatketaan neljällä viikolla. Høiby suorittaa vankeutta kotona Skaugumissa nilkkapannassa, kirjoittaa Dagbladet.

Tuomioistuin teki päätöksen maanantaina pidetyn vangitsemiskäsittelyn jälkeen.

– Hän on siihen suhteellisen tyytyväinen. Hän pyysi ensisijaisesti vapautusta, mutta on hyvin tyytyväinen tulokseen, puolustusasianajaja Petar Sekulic sanoo.

Norjan kruunuprinsessa Mette-Maritin poika Marius tuomittiin neljän vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa kahdesta raiskauksesta, pahoinpitelystä ja useista väkivaltatapauksista. Hän pitää itseään syyttömänä ja on valittanut tuomiosta.