Hovioikeus on koventanut monen salametsästäjän tuomioita niin sanotussa Savukukko-vyyhdissä.
Itä-Suomen hovioikeus antoi tällä viikolla tuomion Suomen kaikkien aikojen laajimmassa suurpetoihin kohdistuneessa salametsästysvyyhdissä.
Rikoksissa oli kyse rauhoitettujen eläinten, kuten ahman, suden ja ilveksen, tappamisesta. Syytteen mukaan miesjoukko metsästi eläimiä Lapinlahdella ja Iisalmessa Pohjois-Savossa yli kymmenellä eri kerralla vuosina 2020–2023.
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Yksi epäiltyjen tappamista eläimistä oli Luonnonvarakeskuksen Luken aiemmin pannoittama, Unnaksi nimetty naarassusi.
Tapettuja eläimiä oli muun muassa nyljetty ja haudattu sekä käytetty haaskana.
Syyttäjän mukaan syytetyt ovat metsästäneet myös ei-rauhoitettuja eläimiä metsästyslaissa kielletyin tavoin.
Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi vuosi sitten huhtikuussa 26 miestä ehdolliseen vankeuteen tai sakkorangaistukseen.
Alunperin syytettynä oli 31 ihmistä
Hovioikeus hylkäsi torstaina antamassaan tuomiossa kahden vastaajan törkeää metsästysrikosta koskevat syytteet, mutta katsoi kolmen vastaajan syyllistyneen törkeään metsästysrikokseen käräjäoikeuden ratkaisusta poiketen.
Hovioikeus kovensi useiden vastaajien rangaistuksia ja pidensi yhteensä 18 syytetyn metsästyskieltoja.