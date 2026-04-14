Lähi-idän sotatilanne heikentää maailmantalouden kasvua.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laskee kasvuennusteitaan Lähi-idän sodan vuoksi. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna enää 3,1 prosenttia, kun tammikuussa ennuste oli 3,3 prosenttia.



Euroalueen kasvun odotetaan jäävän 1,1 prosenttiin. Uusi ennuste laski 0,2 prosenttiyksikköä tammikuun ennusteesta.

Jos sota pitkittyy, talouskasvu hidastuu IMF:n mukaan tänä vuonna 2,5 prosenttiin ja inflaatio kiihtyy yli 5:een prosenttiin.



Myös Yhdysvaltojen talouden kasvun ennustetaan heikentyvän.



IMF:n pääekonomisti kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ennen Lähi-idän sodan alkamista valuuttarahasto oli aikeissa nostaa ennustettaan maailmantalouden kasvusta 3,4 prosenttiin.