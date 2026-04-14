Daniel Nieminen ja Nashville Predators pääsivät tulokassopimukseen.
20-vuotias suomalaispuolustaja Daniel Nieminen on tehnyt kolmivuotisen tulokassopimuksen Nashville Predatorsin kanssa. Kontrahti käynnistyy ensi kaudesta, jääkiekon NHL-seura tiedotti tiistaina.
Lahtelaispelaaja kiekkoili juuri toisen SM-liigakautensa Pelicansissa. 47 runkosarjaottelua toivat tällä sesongilla 17 (5+12) tehopistettä.
Nieminen on Nashvillen kuudennen kierroksen varaus viime vuodelta. Puolustajalupaus saavutti alle 20-vuotiaiden MM-hopeaa 2025 ja pelasi nuorten MM-turnauksessa myös tällä kaudella.