Jussi Ahokas unelmoi NHL:stä Kitchenerissä | MTV Uutiset

Jussi Ahokas kärkkyy sopimustarjousta NHL:stä: "Olen valmis lähtemään" Suomalaisvalmentaja on rehellinen tavoitteistaan. 2023 Chris Tanouye Julkaistu 04.04.2026 07:00 JAAKKO SERVO Oulusta lähtöisin oleva Jussi Ahokas on viime vuosina käynyt keskusteluja NHL-joukkueiden kanssa. Hän uskoo, että tulevana kesänä neuvottelut seurojen kanssa jatkuvat

– Viime kesänä olin haastattelukierroksilla ja olin jo aika pitkällä. Sen tietää, että haastatteluja saattaa nyt kesällä myös tulla, suomalaisvalmentaja kertoo MTV Urheilulle.

Ahokas on aiemmin ilmaissut halunsa valmentaa NHL:ssä. Vaikuttavat tulokset Kanadan junioriliigassa ja Kitchener Rangersin peräsimessä ovat pitäneet hänet NHL-seurojen tutkan alla.

Viime kaudella konferenssifinaaleihin edennyt Kitchener taistelee tällä kaudella koko sarjan mestaruudesta. Joukkue voitti läntisen konferenssin ja rikkoi toista kautta peräkkäin 100 runkosarjapisteen rajan.

Ahokas ei olisi Kitchenerin seurahistorian ensimmäinen valmentaja, joka on noussut NHL:ään. Yli 1200 peliä taalaliigassa jo urallaan luotsannut Peter DeBoer eteni NHL:ään juuri OHL:n ja Kitchener Rangersin kautta. DeBoer on myös viimeisin Kitchenerin mestaruusvalmentaja.

Ahokkaan ja Kitchenerin välinen sopimus jatkuu vielä ensi kauden. Hän sanoo silti olevansa valmis lähtemään, jos NHL-sopimusta tarjotaan.

– Totta kai. Minulla on NHL-optio sopimuksessani. NHL on ollut aina unelmani.

Ahokas ei halua kuitenkaan kiirehtiä. Tällä hetkellä hän keskittyy täysillä Kitchenerin mestaruuden tavoitteluun.

Toronto ja Ahokas

Suomalaisluotsi pääsi jo toissa kesänä maistamaan NHL-fasiliteetteja, kun hän toimi Toronto Maple Leafsin nuorten pelaajien leirillä vierailevana valmentajana.

Tiedä sitten, onko yhteistyö Ahokkaan ja Toronton kanssa sittemmin jatkunut aktiivisena, sillä Kitchener sijaitsee vain noin tunnin ajomatkan päässä Kanadan suurkaupungista.

NHL:ää tarkasti seuraavassa The Athleticissa uskotaan, että Toronto tulee tekemään kauden jälkeen muutoksia penkin takana.

Vuosia sarjan mestaruuskandidatteihin lukeutunut Toronto on valahtanut tällä kaudella liigan hännille.

Toronton ympärillä on puhuttu jopa uudelleenrakennuksesta sekä supertähti Auston Matthewsin kauppaamisesta. Aiemmin tällä viikolla seura antoi potkut GM Brad Trevlingille. Myös päävalmentaja Graig Beruben jatko on vaakalaudalla.

Miltä Jussi Ahokas Toronton valmentajana kuulostaisi?

– Ihan hyvältä kuulostaisi. Minkä tahansa NHL-joukkueen valmentajana se kuulostaisi hyvälle. Kuten pääsin jo toissa kesänä näkemään, niin kyllä Torontolla on huikea organisaatio. Olosuhteet ja puitteet ovat ihan NHL:n kärkeä.

Craig Berube on toiminut Toronton valmentajana kahden kauden ajan heikolla menestyksellä.2026 NHLI

Ahokas sanoo lähteävänsä mielellään myös NHL:ään apuvalmentajaksi, jos kutsu tulee.

– Kyllä se aika lailla sillä tavalla NHL:ssä menee, että ensin apuvalmentajana pitäisi olla. Jos apuvalmentajan paikkaa tarjotaan, niin olen valmis lähtemään.

Suomalaisvalmentaja avaa NHL-valmentajan hakuprosessia.

– Se on perinteisesti työnhakuprosessi, jossa mennään haastattelukierroksia eteenpäin. NHL-joukkue käy yleensä läpi noin 8-9 -valmentajaa, minkä jälkeen osa pääsee eteenpäin, Ahokas kertoo prosessista.

NHL:ssä päävalmentajaruletti pyörii pienen piirin ja samojen nimien ympärillä, eikä eurooppalaisia valmentajia liigassa juuri ole.

Suomalaisittain poikkeuksia ovat kuitenkin olleet muun muassa Alpo Suhonen, Teppo Numminen, Tuomo Ruutu ja Jussi Parkkila. Suhonen on nelikosta ainoa, joka on toiminut NHL:ssä myös päävalmentajana. Ruutu toimii tätä nykyä Florida Panthersin apuvalmentajana, Parkkila puolestaan Colorado Avalanchen maalivahtivalmentajana.

Urallaan Suomen U18- ja U20-maajoukkueet maailmanmestaruuksiin valmentaneella Ahokkaalla on mielenkiintoa toimia jonain päivänä myös miesten maajoukkueen pääkäskijänä.

– Olisihan se suuri kunnia. Vanhetaan nyt ensin tässä ja otetaan rauhassa. Se on mahtava tehtävä ja suuri kunnia. 50 ikävuotta kun ylittää, niin katsotaan sitten, Ahokas vihjaa tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Seuraa NHL:ää tarkasti

Maailman kovin kiekkosarja NHL on Ahokkaalla suuressa tarkkailussa. Hän kertoo seuraavansa pelejä television välityksellä.

– Siellä voi tulla neljäkin peliä yhtä aikaa. Aika paljon tulee katsottua.

NHL-seuroista etenkin neljän vuoden takainen Stanley Cup -mestari Colorado Avalanche on tällä kaudella vakuuttanut Ahokkaan.

– He aloittivat ihan pirun kovasti. Siinä oli heikompikin jakso, mutta sitten he ostivat Nazem Kadrin takaisin. Näyttää siltä, että he ovat pääsemässä todella kovaan vauhtiin. Tampa Bay Lightning on ollut myös kova. He ovat palanneet takaisin sinne, missä he olivat.

Tampa juhli kahta peräkkäistä Stanley Cupia vuosina 2020 ja 2021.2021 Getty Images

Yllättäjistä suomalaisluotsi nostaa esiin kaksi joukkuetta.

– Buffalo Sabres on ollut yllättävän hyvä. Montreal Canadiens on taas nuorella joukkueella lyönyt itsensä läpi.