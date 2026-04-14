Iranin kriisi on luonut tumman pilven suomalaisten kesälomasuunnitelmien ylle. Pitäisikö odottaa mahdollisia hinnanlaskuja vai toimia heti?

Iranin kriisi on jo nyt nostanut jonkin verran lentolippujen ja sitä kautta ulkomaanmatkojenkin hintoja.

Kannattaako suomalaisten lykätä lomamatkan varaamista siinä toivossa, että kriisi ratkeaisi ja matkojen hinnat laskisivat?

Aiheesta Asian Ytimessä -ohjelmassa keskustelivat Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Mäki-Fräntin mukaan epäröinti ei välttämättä kannata ainakaan ulkomaanmatkojen kohdalla.

– Ulkomaanmatkojen osalta varaisin sen jo tässä vaiheessa. Ei ole mitään takeita, että hinnat tulevat laskemaan, Mäki-Fränti sanoo.

Kotimaan matkailua suunnitteleville viesti on vieläkin selkeämpi: hinnat eivät todennäköisesti ole laskussa.

– Kotimaan lennot ovat todella kalliita verrattuna ulkomaan lentoihin, ja ne todennäköisesti kallistuu edelleen, Lappi sanoo.

Milloin lennot kannattaa varata?

Täydellistä ajankohtaa lentojen varaamiselle ei ole, sillä hinnat elävät jatkuvasti kysynnän ja tarjonnan mukaan.

– AIka paljon kysynnän ja tarjonnan -laki määrittää tiettyjä ajankohtia, jolloin kannattaa lentoja tai matkoja varata.

Yksi asia on kuitenkin varma eli jos matkasuunnitelma on selvä, odottaminen voi olla turhaa.

– Jos tietää, että haluaa jonnekin kohteeseen kotimaassa tai ulkomailla, miksi aikailla? Mäki-Fränti kysyy.