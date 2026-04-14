Vain elämää -ohjelmasta tutun Satulinnan myyntihinta on laskenut jälleen.
Kartanoa myydään Etuovi.comissa 950 000 euron hintaan.
Hinnan roimasta alenemisesta uutisoi ensin Iltalehti.
Kohde ilmestyi myyntiin syyskuussa 2024. Silloin siitä pyydettiin 2 750 000 euroa. Tammikuussa hintaa laskettiin ensimmäisen kerran 400 000 eurolla.
Yhteensä hinta on laskenut kaikkiaan 1,8 miljoonaa euroa.
Vain elämää -ohjelman uutisoitiin marraskuussa muuttavan pois Satulinnasta.
Ensi kaudella Vain elämää nähdään uusissa maisemissa.
Satulinna on kartanohotelli Hirvensalmen Pöyryn kylässä, Etelä-Savon maakunnassa.