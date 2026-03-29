Florida Panthersin päävalmentaja Paul Maurice on sanonut, ettei polven eturistisidevammasta toipuvaa Aleksander Barkovia tulla näkemään kaukalossa tällä NHL-kaudella.

Ennen runkosarjan alkua loukkaantunut Barkov palasi maaliskuussa Floridan joukkueharjoituksiin kontaktin kieltävässä paidassa. Nopeasti ja lupaavasti edennyt kuntoutusprosessi on herättänyt jopa toiveita siitä, voisiko Barkov sittenkin pelata vielä tällä kaudella.

Nyt päävalmentaja Paul Maurice on kuitenkin romuttanut nuo toiveet lopullisesti.

– En usko, että häntä nähdään kaukalossa ennen runkosarjan loppua. Ei tässä tilanteessa, Maurice sanoo Miami Heraldin mukaan.

Kun Florida tiedotti ensimmäisen kerran Barkovin polvivammasta, annettiin suomalaistähden toipumisennusteeksi 7-9 kuukautta. Nyt vammasta on kulunut jo yli kuusi kuukautta.

Florida ei kuitenkaan halua hosua suomalaistähtensä kanssa.

– Tällaisissa polvivammoissa annetaan kahden kuukauden ikkuna palaamiseen. Hän tulee pääsemään sen ikkunan sisään (ennen runkosarjan päättymistä), mutta miksi peluuttaisimme häntä?

– Aiomme odottaa ne kaksi kuukautta ennen kuin hän pelaa jääkiekkopelin. Haluamme, että hän käy läpi koko kuntoutusprosessin, Maurice sanoo.

Kahdella edelliskaudella Stanley Cup -mestaruutta juhlineen Floridan kausi on päättymässä runkosarjaan. Joukkue on itäisessä konferenssissa vasta sijalla 15.