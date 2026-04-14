Tutkinnassa ovat Pantheon-temppelin hautajaisseremonioihin liittyvät julkiset hankinnat.

Ranskassa poliisi on tehnyt ratsian presidentilliseen Élysée-palatsiin osana tutkintaa kuuluisiin hautajaisseremonioihin liittyvistä, tapahtumayrityksen ja presidentin kanslian välisistä julkisista hankinnoista, kertovat uutistoimisto AFP ja ranskalaislehti Le Canard Enchainé.



Mediatietojen mukaan vastuu Pantheon-temppelissä pidettävien hautajaisseremonioiden järjestämisestä olisi annettu samalle yritykselle jo yli kahden vuosikymmenen ajan.



Pariisissa sijaitsevasta muistomerkistä ovat saaneet hautapaikan esimerkiksi Nobelin palkinnon saajat Marie ja Pierre Curie.