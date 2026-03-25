Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell on kylkiluuvamman vuoksi todennäköisesti sivussa koko loppukauden jääkiekon NHL:ssä.

Lundellin odotetaan olevan sivussa kahdesta kuuteen viikkoa. Panthers on 12 pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta, kun joukkueella on enää 12 peliä pelaamatta.

Joukkueen viimeinen runkosarjapeli on ohjelmassa 15. huhtikuuta eli kolmen viikon kuluttua.

– Magneettikuvat eivät näyttäneet kovin hyviltä, joten lyhyellä aikavälillä hän ei ole mukana, Panthersin päävalmentaja Paul Maurice sanoi tänään.

– En peluuttaisi häntä runkosarjassa tai jos taistelisimme pudotuspelipaikasta. Pudotuspeleissä häntä voisi ehkä peluuttaa tuon vamman kanssa, mutta hän ei palaa kaukaloon ennen kuin kivut ovat kokonaan poissa.

Lundell on ollut sivussa joukkueensa kahdesta viime ottelusta. Hän on tehnyt kauden 64 ottelussaan 44 (18+26) tehopistettä.

24-vuotiaaseen sentteriin kohdistui tällä kaudella isot odotukset sen jälkeen, kun kapteeni Aleksander Barkov kärsi vakavan polvivamman jo ennen kauden alkua. Barkov ei ole pelannut tällä kaudella peliäkään.

Loukkaantumiset ovat koetelleet kolmesti peräkkäin Stanley cup -finaaleihin edennyttä ja kahtena viime kesänä mestaruuden voittanutta Panthersia kovalla kädellä, mikä on osaltaan johtanut heikkoihin tuloksiin ja siihen, että kausi päättyy lähes varmuudella runkosarjaan.