Veri vuosi FC Barcelonan Fermín Lópezista kasvoista.
FC Barcelonan Fermín López koki rujon tärskyn Atletico Madridia vieraana jalkapallon Mestarien liigan toisen puolivälieräottelun 25. minuutilla.
Laitapelaaja puski maalin edessä palloa. Torjunnan tehneen Atletico-maalivahti Juan Musson nappulakenkä tärähti suoraan Lópezin kasvoihin.
Veri pulppusi valtoimenaan pelaajan kasvoista, ja hän makasi pitkään kentän pinnassa. MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen totesi tilanteen näyttäneen pahalta.
Ottelu on avauspuoliajalla vierasjoukkue Barcelonalle 2–1. Atletico voitti avausosan 2–1 ja johtaa espanjalaista otteluparia yhteismaalein 3–2.