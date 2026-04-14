Sveitsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Patrick Fischer myöntää väärentäneensä koronarokotustodistuksen päästäkseen Pekingin vuoden 2022 olympialaisiin.

Sveitsin miesten jääkiekkomaajoukkueen pitkäaikainen päävalmentaja Patrick Fischer ilmaisi maansa jääkiekkoliiton maanantaisessa tiedotteessa "tehneensä vakavan virheen". Hän avasi suunnanneensa vuoden 2022 talviolympialaisiin väärennetyllä koronarokotustodistuksella.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä tuolloin järjestetyissä olympialaisissa vallitsivat ääritiukat koronasäännöt, eikä Fischer ollut ottanut koronarokotteita.

– Olen hyvin pahoillani, jos olen tuottanut ihmisille pettymyksen tällä tilanteella. Koin poikkeuksellisen henkilökohtaisen kriisin, koska en halunnut rokotteita. Samaan aikaan en todellakaan halunnut tuottaa joukkueelleni pettymystä olympialaisissa, Fischer kommentoi.

Tätä nykyä 50-vuotias valmentaja kertoi, etteivät Sveitsin jääkiekkoliitto, Sveitsin olympiakomitea tai hänen läheisensä olleet tuolloin tietoisia asiasta.

– Seison tekojeni takana ja otan täyden vastuun. Olen kohdannut seuraukset ja maksanut sakon.

Sveitsin yleisradioyhtiö SRF:n mukaan viranomaiset sakottivat Fischeriä asiakirjaväärennöksestä 39 000 Sveitsin frangilla eli noin 42 000 eurolla vuonna 2023.

Mitalimies

Fischer on Sveitsin menestyneimpiä jääkiekkovalmentajia. Hän on toiminut Sveitsin miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2015 lähtien ja luotsannut maan kolmeen MM-hopeaan. Aiemmin hän oli saavuttanut yhden MM-hopean jo maan apuluotsina.

Pekingin olympialaisissa 2022 Sveitsi eteni puolivälieriin kuten tämän vuoden helmikuussa Milanon olympiaturnauksessa.

Sveitsi isännöi MM-kisoja ensi kuussa. Fischerin on ollut jo aiemmin määrä astua sivuun turnauksen jälkeen. Sveitsin jääkiekkoliiton puheenjohtaja Urs Kesslerin mukaan Fischerille ei ole tulossa lisäseuraamuksia hänen tunnustettua virheensä ja maksettuaan sakot.