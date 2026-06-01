Aleksander Barkov kehuu Leijonien MM-kultasankari Konsta Heleniusta suurin sanoin.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pääsi juhlimaan maailmanmestaruutta, kun Konsta Helenius laukoi 1–0-jatkoaikamaalin MM-loppuottelussa kisäisäntä Sveitsiä vastaan Zürichissä ajassa 70.42.

– Joka pojan unelma oli tehdä kultainen maali, mutta hän nyt sen teki. Kaveri on uskomaton, Leijonat-kapteeni Aleksander Barkov kehui.

"Sasha" kertoi tunteneensa Heleniusta hiukan ennen MM-turnausta, mutta kisojen aikana oli enemmän aikaa tutustua 20-vuotiaaseen hyökkääjään.

Helenius hyppäsi viimeisenä vahvistuksena Leijonien mukaan, kun hänen edustamansa Buffalo Sabresin NHL-kausi oli päättynyt toiselle pudotuspelikierrokselle.

NHL:ssä tällä kaudella debytoinut nuori kukko tunnetaan rämäpäisenä ja vilkkaana miehenä.

– En ole ikinä tavannut samanlaista kaveria, jolla on koko ajan meno päällä jäällä ja jään ulkopuolella. Taitava ja nopea kaveri, todella hyvä pelaaja. Todella onnellinen, että pääsin pelaamaan hänen kanssaan, Barkov ylisti.

"Tässä sitä ollaan"

Barkov on aiemmin voittanut Florida Panthersin kapteenina kaksi Stanley Cupia. Polvileikatulta supertähdeltä jäi nyt koko NHL-kausi väliin. Hän pääsi kuitenkin sesongin lopussa Leijonien mukaan, ja loppu oli historiaa.

Barkov juhlii ensimmäistä Suomen maajoukkueessa voittamaansa mestaruutta, C-kirjain rinnassaan. 30-vuotiaan hyökkääjän oli vaikea kuvailla, miltä kuulostaa, että hän on nyt maailmanmestari.