Konsta Helenius kävi läpi MM-finaalin jatkoaikamaalinsa ja sen jälkeiset sekunnit.

Konsta Heleniuksesta tuli Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultasankari. Nuori kukko laukoi 1–0-jatkoaikamaalin kisaisäntä Sveitsin maalin yläkulmaan MM-loppuottelussa Zürichissä.

– Tuli syöttö siihen, käytiin pohjissa, ja sitten tultiin keskelle. Ajattelin, että nyt laitan jalat liikkeelle ja kuti sinne. Siinä niiden pakki teki minun mielestäni ihan hyvän maskin, Helenius kertasi.

20-vuotias hyökkääjä tarjosi heti ratkaisuosumansa jälkeen kovuutta ja sai kaksi sveitsiläistä katolleen.

– Minun mielestäni minä kolasin jonkun yli siinä. Sitten kypärä pois ja juhlittiin, Helenius setvi maalin jälkeisiä sekunteja.

Kolmannessa erässä Sveitsin Dominik Egli oli taklannut Heleniuksen käymään kurkkauksella kaukalon ulkopuolella. Kuitti tuli jatkoajalla tarjotuksi sveitsiläisille korkojen kera.

0:40 Konsta Helenius kävi kolmannessa erässä Dominik Eglin taklauksesta kurkkaamassa kaukalon ulkopuolella.