Tähdet, tähdet huipentui jännittävään finaaliin, jossa neljä esiintyjää kilpaili koko kauden voitosta. Lopulta voittajaksi kruunattiin Noora Louhimo.
Nelosen Tähdet, tähdet -finaalissa kilpailivat Venla Edelmann, Jukka Poika, Aarne Pelkonen ja Noora Louhimo.
Voittajaksi studioyleisön äänillä valittiin Noora Louhimo. Finaalissa laskettiin kaikkien jaksojen äänet, ja eniten ääniä saanut kruunattiin tähtien tähdeksi.
Lue lisää: Battle Beast -laulaja Noora Louhimo on avoimena rakkaudelle – näitä ominaisuuksia hän etsii kumppanissa: "Jos oikea löytyy, sille tehdään tilaa"
Neljänneksi sijoittui Jukka Poika, kolmanneksi Venla Edelmann ja toiseksi Aarne Pelkonen.
– Olen taivaassa. Kiitos kaikille! Ohjelmaan lähteminen oli elämäni paras päätös. Olen tavannut täällä niin ihania ihmisiä ja saanut kokea jotain unohtumatonta, Noora sanoi voittonsa julistuksen jälkeen.
Noora Louhimon ääni ja esiintyminen ovat keränneet ylistäviä kommentteja läpi kauden.
– Sinulle on annetut mieletön lahja. Äänesi väri on käsittämätön. Siellä on myös ne kymmenet tuhannet tunnit, joita tuolle tasolle pääseminen vaatii. Olen ollut aivan äimänä jokaisen esityksesi jälkeen. Jokaisessa vedossa on ollut niin, että sydän lähtee irti, Sami Yaffa hehkutti.