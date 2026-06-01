Leijonien nelosketjun sydän Hannes Björninen pelasi jo kuudennessa MM-turnauksessa putkeen. Tällä kertaa kultaan johtanut matka oli kuitenkin erilainen, kun kotona on aivan pieni lapsi. Björninen lähettikin heti kultamitalien ratkettua tunteikkaat terveiset kotiin.
– Mieletön fiilis. Vaikeaa muistaa niistä kolmesta erästä yhtään mitään. Oltiin jatkoajalla aktiivisia ja se palkittiin. 0–0 kertoo kaiken oleellisen, oli niin tiukkaa kuin vain voi olla, Björninen kertasi 1–0-jatkoaikavoittoon päättynyttä MM-finaalia.
– Tässä joukkueessa oli erityinen henki. Aivan huippujengi myös kentän ulkopuolella. Meillä oli tosi hauskaa nämä pitkät viikot, hän jatkoi.
Nelosketjun keskushyökkääjä juhlii nyt uransa toista maailmanmestaruutta. Vaikka palkintokaapista löytyy myös olympiakulta, ei kokenut pelimies aio ottaa minkäänlaista roolia juhlien kapellimestariosastolta.
– Siihen on muita jätkiä, mä seuraan mukana. Ketjukaveri Saku Mäenalaselle annan tämän osalta painetta. Kyllä tässä hauskaa tulee varmasti, Björninen tunnelmoi.
Björninen ollut jo vuosikausia maajoukkueen vakiokasvo. Kiekkokausi on venynyt hänellä kuusi vuotta putkeen pitkälle kesän kynnykselle MM-kisojen vuoksi.
Hannes Björninen on tuplamaailmanmestari.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press
Tänä vuonna asetelma oli kuitenkin uusi. Lahtelaislähtöisestä kiekkoilijasta tuli keväällä ensimmäistä kertaa isä.