– Siihen on muita jätkiä, mä seuraan mukana. Ketjukaveri Saku Mäenalaselle annan tämän osalta painetta. Kyllä tässä hauskaa tulee varmasti, Björninen tunnelmoi.

Nelosketjun keskushyökkääjä juhlii nyt uransa toista maailmanmestaruutta. Vaikka palkintokaapista löytyy myös olympiakulta, ei kokenut pelimies aio ottaa minkäänlaista roolia juhlien kapellimestariosastolta.

– Tässä joukkueessa oli erityinen henki. Aivan huippujengi myös kentän ulkopuolella. Meillä oli tosi hauskaa nämä pitkät viikot, hän jatkoi.

– Nämä on pitkiä aikoja poissa kotoa. Kaikki kiitos sinne kotijoukoille. Haluankin lähettää rakkaat terveiset kotiin vaimolle ja pienokaiselle. He ja kaikki läheiset ovat tukeneet tämän koko ajan siellä kotona.