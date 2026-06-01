Sveitsin MM-tuska tiivistyy tähän hetkeen – "Äärimmäisen katkeraa"

– Olo tuntuu tyhjältä. Tämä sattuu melkein enemmän kuin viime vuonna. Meillä oli paikat tehdä maali, mutta jälleen kerran se on niin, että et voi voittaa finaalia, jos et tee maalia, Simon Knak totesi.

– Jokainen finaali, jonka olen hävinnyt, on sattunut uskomattoman paljon. Tämä on äärimmäisen katkeraa. Se ei lopulta mennyt sillä tavalla kuin olisi pitänyt, Niederreiter sanoi.

– Emme saaneet hyvää ensimmäistä erää, ja toisessa erässä kahden miehen ylivoimalla meidän olisi pitänyt saada enemmän aikaan. Täytyy vain keksiä keinot tehdä maali. (Maalivahti) Leonardo Genoni otti taas kaikki kiinni, hän oli uskomaton, Josi kommentoi kyynelehtien.

Vain kuukautta ennen kotikisoja päävalmentajaksi nimitetty Jan Cadieux johdatti joukkueen upeasti finaaliin, mutta ratkaisevalla hetkellä joukkue ei saanut itsestään parasta irti.

– Olen todella pahoillani pelaajien puolesta, he antoivat kaikkensa. He voivat lähteä kisoista pää pystyssä, vaikka tämä sattuu ja tulee sattumaan vielä pitkään.