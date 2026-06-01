Viidettä kertaa MM-hopealle jätetyn Sveitsin pelaajat kokivat kotikisojen finaalitappion Suomelle katkerana pettymyksenä.
Sveitsi jyräsi jälleen tappioitta loppuotteluun, ja kaikki oli pedattu unohtumattomalle kultajuhlalle Zürichin illassa. Leijonat kuitenkin käänsi ottelun edukseen Konsta Heleniuksen 1–0-jatkoerämaalilla.
NHL-konkari Nino Niederreiter on ainoa pelaajista, jolle MM-hopea oli jo uran viides. 33-vuotiaalle pelaajalle mahdollisuuksia ei ole montaa jäljellä.
– Jokainen finaali, jonka olen hävinnyt, on sattunut uskomattoman paljon. Tämä on äärimmäisen katkeraa. Se ei lopulta mennyt sillä tavalla kuin olisi pitänyt, Niederreiter sanoi.
– Tehtävä kullasta elää edelleen. Et luovuta ennen kuin saavutat sen. On katkeraa hävitä viidennen kerran.
Omituisin fakta Sveitsin kolmen MM-finaalin putkesta on se, että joukkue on joka vuosi taipunut ratkaisupaikassa tekemättä maaliakaan.
– Olo tuntuu tyhjältä. Tämä sattuu melkein enemmän kuin viime vuonna. Meillä oli paikat tehdä maali, mutta jälleen kerran se on niin, että et voi voittaa finaalia, jos et tee maalia, Simon Knak totesi.
Kaikkein kipein muistikuva ottelusta liittyi toisen erän alkuun, kun Sveitsi hukkasi tilaisuutensa tehdä maalin pelattuaan täydet kaksi minuuttia kahden miehen ylivoimalla.
– Meillä oli upea tilaisuus ylivoimalla viidellä kolmea vastaan toisessa erässä. Se on kaikkein turhauttavin juttu koko pelissä, maajoukkuemanageri Lars Weibel tuskaili.
Samaa totesi kapteeni Roman Josi, jolle MM-hopea oli uran neljäs.