Buffalo Sabresin NHL-hyökkääjä Konsta Helenius hyppää viimeisenä pelaajana Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen mukaan Sveitsin MM-kilpailuissa.

Heleniuksen edustaman Buffalon taival NHL:n pudotuspeleissä päättyi toiselle kierrokselle Montreal Canadiensia vastaan. Montreal voitti seitsemännen ottelun jatkoerässä.

Kyseessä on 20-vuotiaan Heleniuksen toinen miesten MM-turnaus. Hän on pelannut myös vuoden 2024 MM-kisoissa.

– Helenius on monipuolinen ja älykäs pelaaja. Buffalossa hän on näyttänyt kykynsä tiukoissa paikoissa ja tiedän, että pelihaluja riittää, Leijonien GM Jere Lehtinen kertoo tiedotteessa.

– Valitettavasti tämä tarkoittaa, että Sami Päivärinnan kisapassi jää leimaamatta ja hän matkustaa takaisin Suomeen. Iso kiitos hänelle kärsivällisyydestä roolissa, joka ei ole kenellekään pelaajalle helppo.

Päivärinta kärkkyi pelipaikkaa ensimmäisessä miesten MM-turnauksessaan, mutta sitä 22-vuotias HPK-hyökkääjä ei siis saanut.

NHL:stä Leijoniin hyppää mukaan hiljattain ilmoitetusti myös Anaheim Ducksia edustava kokenut hyökkääjä Mikael Granlund. Ensimmäiset kolme turnausotteluaan voittanut Suomi kohtaa seuraavaksi torstaina Latvian.