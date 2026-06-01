Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin.
Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä.
Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa.
Yhtiöllä on noin 1 200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.