Suomalainen kuormankäsittelyratkaisuja tarjoava Hiab ostaa pohjoisamerikkalaisen jäteautovalmistajan Labrie Environmental Groupin.



Yrityskaupan hinta on noin 890 miljoonaa euroa. Hiabin mukaan kauppa vahvistaa merkittävästi sen asemia Pohjois-Amerikan jätehuolto- ja kierrätysmarkkinassa. Kauppa on määrä toimeenpanna kolmannella vuosineljänneksellä.



Labrien liikevaihto viimeisen vuoden aikana oli lähes 440 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa.



Yhtiöllä on noin 1 200 työntekijää ja tuotantolaitoksia Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa.