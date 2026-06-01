Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntaiaamun välisenä aikana.
Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän.
Hieman yli puolet hätänumeroon 112 tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille.
Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle.
Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen.