Tuore tutkimus valottaa syitä, miksi nuoret jättävät usein hakematta kesätöitä.
Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva.
Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta.
Nuorten kesätyömotivaatio rakentuu erityisesti reilun kohtelun ja selkeyden ympärille. Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa.
Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat tuhat 16–26-vuotiasta nuorta.