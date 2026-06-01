Luvassa on ensimmäinen pidempi hellejakso.

Kesä saapuu tällä viikolla Suomeen kalenterikuukauden lisäksi myös helteiden muodossa.

MTV:n meteorologi Pekka Pouta lupaa seuraaville viikoille kunnon helleputkea, joka alkaa näillä näkymin viimeistään torstaina.

– Näyttää varmalta, että tästä tulee ensimmäinen pidempi kunnon hellepätkä.

Etelätuuli viilentää tällä viikolla jonkin verran etenkin meren läheisyydessä, joten Pouta suosittelee lämpöä kaipaavia hakeutumaan sisämaahan.

– Jos hellettä haluaa loppuviikosta saada, kannattaa lähteä esimerkiksi Helsingistä Vantaalle.

Juhannus näyttää lämpimältä

Poudan mukaan kuukausiennusteessa ensi viikko on keskimääräistä lämpimämpi koko maassa.

– Ensi viikko näyttää vieläkin punaisemmalta kuin tämä viikko, etenkin pohjoisimmassa Suomessa. Venäjälle muodostuu korkeapaine, lännessä matalapaine. Etelän puolelta puhaltaa niin, että Lappia myöten mennään 25 asteen hujakoille, Pouta povaa.

Juhannusviikon sääennuste on vielä tässä vaiheessa epävarma, mutta näillä näkymin se näyttää Poudan mukaan hyvin kesäiseltä, lämpimältä ja keskimääräistä kuivemmalta.

– Suomen yllä näyttää silloin olevan korkeapaine eli lämpöä on luvassa.