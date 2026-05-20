Aleksander Barkovia hehkutettiin jo ennakkoon yhdeksi MM-kisojen supertähdistä, mutta Leijonien kapteenin suoritustaso kauden pelaamattomuuden jälkeen on silti yllättänyt asiantuntija Lasse Kukkosen.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026 Suomi–Latvia torstaina klo 17.20! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Barkovin, 30, kausi on ollut poikkeuksellinen. Tähtisentteri loukkaantui NHL-kauden alla harjoituksissa ja oli koko runkosarjan sivussa polvileikkauksen jälkeen. Kun kaksinkertainen Stanley Cup -mestari Florida jäi ulos pudotuspeleistä, pelikuntoon runkosarjan loppupuolella päässyt suomalainen päätti lähteä MM-kisoihin.

Ennen turnausta Barkovilla oli alla vain kaksi EHT-ottelua. Tästä huolimatta sentteri on esiintynyt MM-jäällä MTV Urheilun asiantuntijan Lasse Kukkosen mielestä "ihan maagisesti".

– Kun hän tulee kentälle ja ottaa kiekon haltuunsa, niin hän ottaa sen pelin haltuun. Jos peliä pitää hidastaa, hän hidastaa. Jos Suomi tarvitsee momentumin toiseen päähän, hän tekee sen, Kukkonen kommentoi Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistaina.