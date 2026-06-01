Sosiaali- ja terveysministeriön tilaamassa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidontuki lakkautetaan.
Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa.
Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha.
Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä.