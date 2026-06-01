Uunissa kypsennetty broileri on klassikko, joka toimii niin arkena kuin juhlapöydässäkin. Nappaa vinkit täydellisiin broilerinfileisiin!

Ruokaekspertti Gunilla von Heland jakaa ruotsalaislehti Expressenille omat vinkkinsä uunibroilerin valmistamiseen.

Tiettyjä valmistusvirheitä kannattaa välttää, jotta broilerista ei tule uunissa kuivaa. Näillä Gunillan vinkeillä kanasta saa aina mehevää ja maukasta.

Ruskista ensin pannulla

Ruoka-ammattilaisen mukaan tärkeintä on broilerinfileiden sisälämpötila. Lihalämpömittari kannattaa siis ehdottomasti hankkia, mikäli sellaista ei vielä omasta keittiöstä löydy.

– Nahattomat ja luuttomat broilerinfileet kuivuvat helposti. Paras tapa valmistaa fileet on ruskistaa ne ensin pannulla.

Milloin kana on kypsää? Kanan filee: sisälämpötila 70 astetta

Luullinen kana: sisälämpötila 83 astetta

Fileet kannattaa ruskistaa mausteiden ja valkosipulin kera, ja sen jälkeen kypsentää loppuun uunissa. Gunilla suosittelee uunin lämpötilaksi 125 astetta ja fileitä tulisi kypsentää niin kauan, että niiden sisälämpötila on 70 astetta.