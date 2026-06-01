Yhdysvallat kertoo myös tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin.

Yhdysvaltalaisjoukot ovat viime viikkojen aikana saattaneet kymmenittäin rahtialuksia läpi Hormuzinsalmesta, kertoo amerikkalaislehti New York Times (NYT).



Lehden haastattelemien, nimettömänä pysytelleiden lähteiden mukaan salmen läpi olisi kulkenut noin 70 alusta, jotka olivat matkalla joko Intian valtamerelle tai Persianlahdelle. Kulkiessaan läpi salmesta alukset kytkivät pois päältä paikannuslaitteensa, jotka välittävät niiden sijainnin eteenpäin.



Lähteet eivät kertoneet, minkä tyyppisiä aluksia salmessa liikkui tai mikä oli niiden tarkka reitti. Yhden lähteen mukaan ainakin yksi käytetyistä reiteistä kulki mahdollisimman kaukana Iranin rannikosta. Iranin lähistöllä aluksilla olisi erittäin suuri riski joutua ohjus- tai droonihyökkäyksien kohteeksi.



Meriliikenteen asiantuntijan mukaan alukset todennäköisesti kulkivat Omanin rannikon lähistöllä kulkevia reittejä.



Ennen Lähi-idän sodan alkamista salmen läpi kulki satakunta alusta päivässä. Yhdysvaltojen laivaston avustamana aluksia on kolmen viikon ajanjakson aikana kulkenut keskimäärin kolme päivässä, joten meriliikenne maailman tärkeimpiin kuuluvalla merireitillä ei ole merkittävästi lisääntynyt.

Yhdysvallat ja Iran kertovat tehneensä uusia iskuja toisiaan vastaan

Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoo viestipalvelu X:ssä, että se teki iskuja Iranin tutka- ja droonikeskuksiin Hormuzinsalmella.



Centcomin mukaan iskut olivat vastaus yhdysvaltalaisen droonin alasampumiseen.



Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain asevoimien käyttämään tukikohtaan, josta Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin.



Kaarti ei tarkentanut tukikohdan sijaintia lausunnossaan. Aiemmin Kuwait kertoi, että sen ilmapuolustus vastaa drooni- ja ohjusuhkaan.