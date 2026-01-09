Orivedellä Rovastinkankaan alakoululla syttyi eilen laaja tulipalo. Poliisin mukaan räjähdyksen aiheuttanut palo sai alkunsa koululla sijaitsevalla rakennustyömaalla.
Tulipalo syttyi torstaina aamupäivällä ja se saatiin sammutettua noin kello yhden aikaan iltapäivällä.
Onnettomuudessa loukkaantui yksi rakennustyömaalla töissä ollut henkilö. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan henkilö kuljetettiin heti jatkohoitoon.
– Hänet on toimitettu sairaalaan lievästi loukkaantuneena. Sen enempää hänen tilastaan ei ole antaa lisätietoa, päivystävä palomestari Tomi-Pekka Olkkonen kertoo.
Palon syttymissyy on vielä toistaiseksi hämärän peitossa. Olkkosen mukaan pelastuslaitoksen ja poliisin tutkintaryhmät selvittävät syttymissyytä parhaillaan.
Laaja tulipalo johti 250 oppilaan koulurakennuksen evakuointiin. Palomestarin mukaan palo oli vaarassa levitä koulurakennukseen asti.
– Oli järkevämpi keskeyttää koulupäivä ja ottaa oppilaat sieltä turvaan. Sieltä (työmaa-alueelta) on yhdyskäytäviä toiminnassa olevan koulun puolelle.
Koulunkäyntiä päästiin jo eilen iltapäivällä jatkamaan normaalisti. Rakennusyhtiö jatkaa vahinkojen poisraivausta.
Katso lukijan kuvaama tulipalotilanne yllä olevalta videolta.