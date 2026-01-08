Orivedellä sijaitsevassa Rovastinkankaan koulussa on tulipalo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen yhtätoista. Pelastuslaitoksen mediapalvelun perusteella paikalle hälytettiin ennen kello yhtätoista yli 20 yksikköä.

Orivedellä Rovastinkankaan alakoulu on evakuoitu Oriveden liikuntahalliin koulun laajennusosan työmaan tulipalon takia. Asiasta kertoo STT:lle koulun rehtori Markku Puputti.

Myös Pirkanmaan pelastuslaitokselta vahvistetaan MTV Uutisille, että koulussa on tulipalo ja ihmisiä on evakuoitu, mutta muita lisätietoja ei tässä vaiheessa vielä annettu.

Aamulehdelle lähetetyn lukijavideon mukaan koulun laajennusosa paloi suurella liekillä, mutta puolenpäivän aikaan palo saatiin hallintaan eikä liekkejä enää näkynyt rakennuksen ulkopuolella.

Orivedellä on tällä hetkellä hyvin kylmää. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila on vajaat parikymmentä astetta pakkasella.

Rovastinkankaan koulu on 250 oppilaan alakoulu, jossa toimii kaksi esiopetuksen ryhmää ja yleisopetuksen vuosiluokat 1–6.

Rehtorin mukaan oppilaat ja henkilökunta ovat turvassa ja palon sammutustyöt käynnissä.