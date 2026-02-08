Sammutustyöt ovat pelastuslaitoksen mukaan käynnissä, ja ne tulevat jatkumaan pitkään.
Jokioisten leivän tehdasrakennuksessa on syttynyt tulipalo, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta puoli viideltä aamulla. Pelastuslaitos kertoi hieman ennen aamukuutta, että tulipalo oli täyden palon vaiheessa.
Pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle, ettei tulipalo aiheuttanut vaaraa ihmisille. Rakennukseen töihin saapuneet ihmiset pääsivät päivystävän palomestarin mukaan itse ulos.
Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo, että tulipalosta aiheutuva savu heikentää näkyvyyttä valtatiellä 10.
