Eläinkuljetuksen perävaunussa oli 200 sikaa, kun vaunu syttyi tuleen kesken ajon.
Eläinkuljetuksen perävaunu syttyi tuleen kesken ajon Kauhajoella. Kyydissä oli yhteensä noin 325 sikaa, joista 200 perävaunussa.
Pelastuslaitos sai palon sammumaan viime hetkellä. Sammutuksen ja savutuuletuksen avulla eläinten olosuhteet kuljetuksessa ovat tällä hetkellä pelastuslaitoksen mukaan suotuisat.
Eläinlääkäri on kohteessa huolehtimassa sikojen hyvinvoinnista. Tämänhetkisen arvion mukaan kuolleita tai lopetettavia eläimiä ei ole montaa.
Pelastustoiminta on edelleen kesken.
Liikenne ohjataan onnettomuuspaikan ohi kiertotietä.