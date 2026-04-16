Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailevat parhaillaan Australiassa. Meghan avautui joutuneensa nettikiusaamisen uhriksi.
Puhuessaan Melbournessa sosiaalisen median haitoista Meghan kertoi, että häntä "kiusattiin ja häntä vastaan hyökättiin päivittäin vuosikymmenen ajan".
– Olin maailman trollatuin henkilö koko maailmassa, Meghan sanoo.
Trollaus tarkoittaa internetissä tapahtuvaa tahallista häiriköintiä, provosointia tai keskustelun pilaamista.
Prinssi Harry ja Meghan Markle vierailivat lastensairaalassa Melbournessa, Victoriassa, Australiassa.
Hän myös lisäsi, että teknologiayrityksillä ei ole kannustimia estää alustojensa väärinkäyttöä.
– Kun ajattelen teitä kaikkia ja sitä, mitä olette kokeneet, minusta tuntuu, että suuri osa siitä liittyy siihen, että ala, tuo miljardien dollarien ala, joka perustuu täysin julmuuteen klikkien keräämiseen, ei tule muuttumaan. Eli teidän pitää olla vahvempia kuin se, Meghan kannusti.