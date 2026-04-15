Euroopan komission varapuheenjohtaja ja digikomissaari Henna Virkkunen on päässyt Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman henkilön listalle.

Virkkusen lisäksi lehden listauksesta löytyvät myös muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sekä Tanskan pääministeri Mette Frederiksen.

Virkkunen on ainoa suomalainen listalla.

Virkkunen vastaa komissiossa digiasioista. Time-lehti kuvailee Virkkusen vastuualuetta komissiossa EU:n merkittävimmiksi tehtäviksi.

Sovellus iän varmistamiseksi valmis

Virkkunen esitteli tänään yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa uuden ikävarmennussovelluksen, joka varmentaa käyttäjän iän passista tai henkilökortista.

Iänvarmennussovelluksella voidaan muun muassa rajata alaikäisten pääsyä täysi-ikäisille tarkoitetuille verkkosivustoille.

Käyttäjät todistavat ikänsä paljastamatta muita henkilötietoja, komissiosta luvataan.

Iänvarmennus on lopulta tarkoitus liittää osaksi EU:n digitaalista identiteettilompakkoa. Kansallinen digilompakkosovellus tulee käyttäjien saataville vuoden 2026 loppuun mennessä.