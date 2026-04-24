Laki voisi tulla voimaan jo tänä vuonna.
Norjan hallitus ehdottaa 16 vuoden ikärajaa sosiaaliseen median, kertoo NRK.
Lehden mukaan hallitus esittää lakiuudistusta myöhemmin tänä vuonna ja se voisi astua voimaan jo kuluvan vuoden aikana.
Viime vuonna Norjan hallitus lähetti vastaavan ehdotuksen lausuntokierrokselle, jossa ikäraja oli 15 vuotta syntymäpäivän perusteella. Nyt lakia on tarkennettu.
– Hallitus haluaa, että koko ikäluokalla on pääsy palveluihin samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että nuoret voivat aloittaa sosiaalisen median käytön 1. tammikuuta sinä vuonna, kun täyttää 16 vuotta, sanoo lapsi- ja perheministeri Lene Vågslid NRK:lle.
Viime vuoden lopussa Tanskan hallitus päätti kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta. Myös Suomessa on käyty keskustelua ikärajasta sosiaaliseen mediaan.