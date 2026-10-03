Pimeys yllättää syksyllä nopeasti, joten heijastin kannattaa ottaa käyttöön jo nyt, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Milloin on oikea aika aloittaa heijastimien käyttö?

Vastaus: Jos sinulla tai läheiselläsi ei vielä ole heijastinta käytössä valoisan kauden jälkeen, on asia korjattava pikimmiten.

Nyt on se aika vuodesta, jolloin pimeys saattaa yllättää.

Vaikka illalla lenkille lähdettäessä olisikin vielä valoisaa, joutuu loppumatkan jo lähes väistämättä kulkemaan hämärässä tai pimeässä. Mitä pidemmälle kohti talvea mennään, sitä pimeämmiksi illat muuttuvat.

Lenkille onkin tärkeää varustautua heijastimin, heijastinvaljain tai heijastinliivein, vaikka alkumatkasta olisikin vielä valoisaa.

Näkeminen ja näkyminen ovat eri asioita

Liikenteessä on tärkeää muistaa, että näkeminen ja näkyminen ovat eri asioita.

Jalankulkija kokee usein valheellista turvallisuudentuntua nähdessään lähestyvän auton valot tai kulkiessaan katuvaloilla valaistua väylää. Koska ympärillä tuntuu olevan paljon valoa, jalankulkija ajattelee helposti, että myös hänet havaitaan.

Tilanne on kuitenkin täysin erilainen auton tuulilasin takaa: Kuljettajan mahdollisuudet havaita ilman heijastinta kulkeva jalankulkija ovat todella huonot riippumatta siitä, onko tieosuudella valaistus vai ei. Heijastimeton jalankulkija häviää helposti esimerkiksi erilaisten mainosvalojen sekaan.

Tumma vaatetus sekä sade ja märkä asfaltti heikentävät havaittavuutta entisestään.

Myös autolla liikkuvat tarvitsevat heijastinta

Myös autolla liikuttaessa on syytä muistaa heijastin, sillä heti autosta noustessa niin kuljettajasta kuin matkustajistakin tulee jalankulkijoita.

Tarve poistua autosta saattaa tulla paitsi määränpäässä ja taukopaikoilla, myös yllättäen esimerkiksi auton hajottua tai onnettomuuspaikalle saavuttaessa.

Autossa tulisikin aina olla heijastinliivit kuljettajalle sekä kaikille matkustajille. Lisäksi mukana kannattaa pitää toimivaa tasku- tai otsalamppua.

Autoon on syytä varata heijastinliivit kuljettajalle ja kaikille matkustajille. Ovilokeroista ne ovat nopeasti saatavilla ja päälle puettavissa jo ennen autosta poistumista.Autoliitto.

Pysähtymismatka korostuu pimeällä

Ajoneuvojen kuljettajien pitää ottaa huomioon, että haasteellisissa oloissa sopiva tilannenopeus on monessa tapauksessa selvästi nopeusrajoitusta alempi.

Auto pitää pystyä pysäyttämään näkyvissä olevalla tien osalla myös pimeässä.

Omia havainnointimahdollisuuksia pystyy parantamaan pitämällä tuulilasi – tai mopolla ja moottoripyörällä liikuttaessa – kypärän visiiri puhtaana niin sisä- kuin ulkopuolelta. Sama pätee luonnollisesti myös kuljettajan mahdollisiin silmälaseihin.

Lisäksi on tärkeää huolehtia, että ajovalot sekä pyyhkijänsulat ovat kunnossa ja tuulilasinpesunestesäiliö täynnä.

MTV