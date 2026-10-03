Heinäkuussa äidiksi tullut Jenni Poikelus kertoi uudesta arjestaan esikoisensa kanssa.

MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman punaisella matolla ennen lähetyksen alkua sunnuntaina 27.9.

Kutsuvieraiden joukossa nähtiin juontajakollegat Jenni Poikelus ja Alma Hätönen, jotka ovat molemmat olleet kilpailemassa ohjelmassa. Heinäkuussä äidiksi tullut Jenni Poikelus kertoi MTV Uutisten haastattelussa uudesta arjestaan esikoislapsensa kanssa.

– Kyllä lapsen saaminen tietysti vaikuttaa paljon elämään. Se on ihan kokopäivätyö se, että se lapsi pysyy hengissä. Tässä on vasta pari kuukautta eletty uutta arkea, niin ole oikein ehtinyt vielä tottuakaan siihen.

– Yllätyin siitä, kuinka yksinkertaista kaikki ainakin toistaiseksi on. Kuiva, vaippa, ruokaa ja unta. Sama sykli toistuu monta kertaa vuorokaudessa. Omia perustarpeitani en tosin ole täyttänyt moneen päivään, mutta niitä kohti, Poikelus naurahti.

Videolla Alma Hätönen kertoo, miksi hänelle oli niin vaikeaa palata TTK-studiolle.